Grêmio comunica reunião com Comissão de Arbitragem após marcação polêmica na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Grêmio empatou por 0 a 0 com o CSA e foi eliminado da Copa do Brasil, devido ao placar agregado de 3 a 2 para a equipe alagoana. A partida ficou marcada por um gol de Aravena anulado pelo árbitro, decisão que gerou polêmica. Sentindo-se prejudicado pela atuação do VAR, o Tricolor Gaúcho convocou uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF para esta quarta-feira.

Após mais um erro de arbitragem contra o Grêmio, o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari irão ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 22 de maio, para uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF.