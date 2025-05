Gabriel Bortoleto participará do seu primeiro GP de Mônaco na F1

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, fará sua estreia no circuito de Monte Claro no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, que ocorre neste final de semana, entre os dias 23 e 25 deste mês. Esta será a oitava etapa do Campeonato Mundial de F1.

Bortoleto tem experiência no circuito como piloto da Fórmula 3, em 2023, e da Fórmula 2, no ano passado. Porém, atuando na Fórmula 1, será sua primeira aparição nas icônicas ruas de Mônaco.

A pista é curta e se caracteriza, principalmente, por suas curvas acentuadas, subidas e descidas, além do famoso túnel que possui, em sua saída, um dos únicos pontos de ultrapassagem do circuito. A corrida do domingo terá 78 voltas, com somente 3.337 metros de distância total.