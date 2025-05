FPF interdita Arena Barueri, Leila vê "retaliação" ao Palmeiras e tentará reverter decisão

O estádio é gerido pela Crefipar, uma das empresas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A equipe profissional já mandou três jogos lá neste ano. Além disso, as equipes sub-20 masculina e feminina, além da feminina principal estão mandando jogos no local.

A decisão é apenas para jogos organizados pela Federação Paulista de Futebol. Sendo assim, partidas do Campeonato Brasileiro podem ser disputadas lá. No dia 15 de maio, o sub-20 disputou um jogo contra o Athletico-PR com portões fechados. Além disso, nos últimos dois meses, sediou os clássicos do Palmeiras contra São Paulo e Corinthians com este último batendo recorde de público.