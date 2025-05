Fortaleza cai para Retrô nos pênaltis e deixa Copa do Brasil na terceira fase

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza recebeu o Retrô na Arena Castelão e empatou por 1 a 1, assim como na ida. Apesar do gol de Breno Lopes, Mike deixou tudo igual. Já nos pênaltis, os mandantes foram superados por 4 a 1.

Com o resultado, o Leão do Pici se despediu da competição. Em 2024, o time eliminou o Retrô nos pênaltis, mas pela segunda fase. Já o adversário, que tirou Jequié e Atlético-GO, avança às oitavas do torneio.

O Fortaleza retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Cruzeiro, pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão. No mesmo dia, o Retrô visita o Botafogo-PB no Estádio José Américo de Almeida Filho, desta vez às 15h, pela sétima rodada da Série C.