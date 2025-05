Fluminense goleia Aparecidense e confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O jogo - O duelo começou movimentado. O Fluminense tinha mais a bola, mas via a Aparecidense buscar os avanços nos contra-ataques. A primeira boa chance aconteceu aos sete minutos. Arias foi lançado na área, mas foi desarmado antes da finalização. Já os donos da casa responderam em seguida. Higor Leite aproveitou cruzamento só que não conseguiu chutar a gol por desarme da zaga carioca.

O Fluminense desperdiçou grande oportunidade de abrir o placar aos 13 minutos. Ganso recebeu passe na área e finalizou em cima da zaga, quase na linha de gol. Depois, Serna recebeu passe na área, mas viu a zaga bloquear seu cabeceio.

Sö que quem marcou foi a Aparecidense, aos 28 minutos. Wellington Carvalho aproveitou cruzamento na área e cabeceou para a rede.

O revés fez a torcida tricolor presente no Mané Garrincha começar a criticar a equipe. No entanto, dentro de campo, o Fluminense se manteve no ataque e empatou aos 40 minutos. Após boa troca de passes na área, Samuel Xavier chutou cruzado, sem chance para Matheus Alves.

Nos minutos finais, o confronto permaneceu movimentado. A Aparecidense assustou em chute de Mário Henrique que obrigou Fábio a boa defesa. Só que a resposta do Fluminense veio em grande estilo aos 46 minutos. Everaldo aproveitou corte errado da zaga e cabeceou para a rede para ficar com a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, os cariocas se mantiveram melhor na partida. O Fluminense quase marcou aos nove minutos, com Everaldo. Depois, foi a vez de Serna desperdiçar boa chance.