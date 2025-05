Flamengo goleia Botafogo-PB e confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Flamengo não teve dificuldade para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Os rubro-negros golearam por 4 a 2 o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, no Maracanã.

O Flamengo encaminhou o avanço no primeiro tempo, com gols de Danilo, Pedro e Varela. O Botafogo-PB marcou antes do intervalo, com Henrique Dourado. Na etapa final, os cariocas completaram o placar com Everton Cebolinha. Os paraibanos ainda descontaram com Rodrigo Alves.

Os cariocas esperam seu adversário na próxima fase em sorteio a ser realizado na CBF.