Flamengo discute com torcidas organizadas acordo para retorno aos estádios

Com isso, ratificamos nosso compromisso para com nosso bem maior - O CRF - e seguimos rumo ao tão esperado retorno às arquibancadas."

Entenda o motivo da suspensão

Em março de 2023, antes da partida entre Flamengo e Vasco, válida pelo Campeonato Carioca, torcidas organizadas dos dois clubes se enfrentaram em um confronto violento que terminou com uma pessoa morta e outras sete feridas.

Como medida punitiva, o Flamengo suspendeu por cinco anos a presença das torcidas organizadas Jovem Fla e Raça Rubro-Negra ? diretamente envolvidas no confronto ? nos jogos do clube. Além disso, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio determinou a interdição das sedes, o bloqueio das contas bancárias, a apreensão de documentos e a quebra do sigilo eletrônico das duas organizações.

O Flamengo enfrenta o Botafogo-PB nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com vantagem de 1 a 0 no placar agregado, o Mengão decide a vaga no Maracanã. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre a partir de qual jogo as torcidas organizadas poderão retornar às arquibancadas.