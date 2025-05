Ferraresi se desculpa por expulsão na Copa do Brasil: 'Irresponsabilidade'

Expulso na vitória do São Paulo na noite da última terça-feira, o zagueiro Ferraresi veio a público e pediu desculpas pelo erro. O defensor recebeu o cartão vermelho após dar um duro carrinho no jogador do Náutico ainda aos 18 minutos do primeiro tempo.

"Não sou de me esconder, principalmente nessas situações! Hoje cometi uma grande irresponsabilidade e um grande erro. Pedir disculpas, melhorar e seguir!", escreveu o venezuelano em publicação nas redes sociais.

A expulsão de Ferraresi aconteceu pouco depois de Marquinhos, do Náutico, também receber cartão vermelho por causa de uma falta imprudente, e acabou impedindo que o São Paulo aproveitasse a vantagem numérica na partida.