Facundo pede concentração ao Palmeiras em "decisão" na Copa do Brasil: "Temos que virar a chave"

O Palmeiras venceu 13 dos últimos 14 jogos. No Brasileirão, o time de Abel Ferreira é o líder isolado, com 22 pontos conquistados. Já na Libertadores, o time se classificou às oitavas com duas rodadas de antecedência e garantiu a liderança geral da primeira fase do campeonato continental, na quinta rodada.

Facundo Torres é o segundo jogador com maior sequência de jogos no elenco, com 28, atrás apenas de Weverton, que disputou 29 jogos. O uruguaio adaptou-se rapidamente ao clube, e tem cinco gols e três assistências. Ele, que já balançou a rede no Paulista, Brasileirão e na Libertadores, busca seu primeiro tento na Copa do Brasil.