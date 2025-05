Expulsões em 'decisões' ligam alerta no São Paulo: "Temos que ser conscientes"

O São Paulo está com o alerta ligado após as expulsões em jogos decisivos. Nesta terça-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, Ferraresi foi quem acabou recebendo cartão vermelho por causa de uma dura entrada no adversário.

Ferraresi foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo, pouco depois de Marquinhos, do Náutico, também receber cartão vermelho por causa de uma falta imprudente, e acabou impedindo que o São Paulo aproveitasse a vantagem numérica na partida.

Curiosamente, na última semana, o São Paulo também teve de lidar com uma expulsão em um jogo decisivo. Contra o Libertad, pela Libertadores, em um confronto direto pela liderança do Grupo D, Alisson acabou recebendo cartão vermelho por causa de uma forte entrada em um jogador do time paraguaio.