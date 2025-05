Éverton Ribeiro exalta elenco após classificação na Copa do Brasil e projeta sequência do Bahia

?? 2 gols em 4 dias!



Com o triunfo, o Bahia se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário na competição. Do outro lado, com a derrota, o Paysandu foi eliminado e terá apenas um torneio a disputar na sequência da temporada, a Série B.

O Bahia volta aos gramados no próximo domingo, às 11h (de Brasília), quando visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.