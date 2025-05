Escalação: Internacional fecha preparação para enfrentar o Maracanã

Nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional realizou o último treinamento para enfrentar o Maracanã, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Colorado defende vantagem de 1 a 0 construída no Beira-Rio, com gol de Gustavo Prado nos acréscimos. Agora, pela volta, a bola rola às 19h (de Brasília) desta quinta, no Orlando Scarpelli.

Comandados por Roger Machado, os jogadores do Internacional fizeram atividades técnicas e realizaram os últimos ajustes em busca de uma vaga nas oitavas.

O Colorado não conta com os lesionados Enner Valencia, Borré, Vitinho, Carbonero, Rochet, Bruno Gomes e Gabeiel Mercado, que permanecem no departamento médico.