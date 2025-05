Entenda como Maycon retomou protagonismo no Corinthians após chegada de Dorival

Atualmente, o camisa 7 briga por espaço com Raniele pela posição de primeiro volante. Contudo, ele também pode jogar mais avançado, como segundo homem de meio-campo, função que exerceu durante boa parte de sua carreira. Na última entrevista coletiva, Dorival falou sobre o jogador e sua importância para o time.

"Tenho muita confiança no Maycon pelo o que já vi dele. Sei que está voltando e readquirindo a melhor condição. Mas é um jogador importante, assim como o Raniele, que teve uma lesão no pé. O importante é que eles estão se respeitando, entendendo e buscando contribuir. O Raniele também é um dos titulares por tudo o que já fez, independente do Maycon estar atuando. Tenho muita confiança nos dois jogadores", afirmou o comandante.

Maycon, que perdeu praticamente toda a última temporada por uma grave lesão no joelho, soma 220 partidas com a camisa alvinegra somada as duas passagens. Ele contribuiu com 15 gols e 13 assistências, além de quatro títulos: três do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025) e um Brasileirão (2017).