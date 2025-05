Endrick se lesiona e desfalca o Real Madrid na Copa do Mundo de clubes

O Real Madrid terá uma baixa importante para a disputa da Copa do Mundo de clubes, em junho. O clube merengue confirmou que o brasileiro Endrick sofreu uma lesão no tendão da coxa direita. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o atacante ficará fora de ação por cerca de dois meses e, sendo assim, perderá a competição e a próxima data Fifa pela Seleção Brasileira.

No último fim de semana, no jogo contra o Sevilla, Endrick deixou o gramado aos 18 minutos do segundo tempo, alegando dores. Apesar de conseguir sair do campo por conta própria, o brasileiro teria voltado a sentir incômodos na região da coxa durante os treinos. Após ser submetido a exames, foi constatada a lesão no tendão.

Endrick é tido como o reserva imediato de Mbappé. Com a boa temporada realizada pelo francês, qualquer oportunidade para o jovem brasileiro é valiosa. A Copa do Mundo de clubes, a primeira no formato com 32 equipes, seria uma boa chance para o atleta ter ainda mais experiência.