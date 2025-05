Dupla do Botafogo estaria na pré-lista de Ancelotti para a Seleção Brasileira

Assim, enquanto Igor Jesus e Alex Telles estariam defendendo a Seleção nas datas Fifa (dias 5 e 10 de junho), o restante do elenco já estaria em processo de adaptação em solo norte-americano.

Lista definitiva

A primeira convocação de Carlo Ancelotti será no dia 26 de maio. A Seleção Brasileira terá dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa de 2026 no começo de junho. No dia 5, visitará o Equador, em Guayaquil. Cinco dias depois, enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Além da dupla botafoguense, o técnico teria selecionado o atacante Neymar, do Santos, o meia Oscar, do São Paulo, Hugo Souza, do Corinthians, seis representantes do Flamengo, além do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro.