Dorival faz mudanças no Corinthians para jogo contra o Novorizontino; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Novorizontino, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior fez duas mudanças no time em relação ao clássico contra o Santos, disputado no último domingo.

O treinador escalou Raniele e Ángel Romero como titulares, tirando José Martínez e André Carrillo. Memphis Depay, Matheuzinho, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, que se recuperam de lesões, permanecem ausentes.

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.