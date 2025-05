De volta, Neymar ganha carinho especial antes de viajar com o Santos

A Mavie dando tchau pro papai antes da viagem! ? pic.twitter.com/c0q59FS0ia

? Santos FC (@SantosFC) May 21, 2025

Neymar está recuperado de uma lesão muscula na coxa esquerda. O meia-atacante não joga desde o dia 16 de abril, quando atuou por cerca de 30 minutos na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, ficou entregue ao departamento médico e voltou aos treinos com o elenco no começo da semana.

O camisa 10 é o principal reforço do Santos para o duelo com o CRB, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Desde que voltou ao Alvinegro Praiano, Neymar soma nove partidas, com três gols e três assistências.