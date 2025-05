CRB x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil

O Santos visita nesta quinta-feira o CRB pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 21h30 (de Brasília).

Na ida, na Vila Belmiro, o embate terminou empatado em 1 a 1. Desta forma, os paulistas precisam vencer fora de casa para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O técnico Cleber Xavier contará com os reforços de Neymar e Guilherme. Os dois atacantes estão recuperados de lesão muscular.