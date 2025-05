Conselho Fiscal do Corinthians aceita pedido para reanalisar contas de 2023 e 2024

O documento chamava a atenção para os pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação do clube, que recomendaram a rejeição das contas do ano passado, aponta descumprimentos estatutários e, principalmente, as infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut. A decisão de afastar ou não o presidente cabe a Romeu Tuma Júnior.

Além deste último pedido de destituição, Augusto Melo enfrenta outras três solicitações de impeachment no Corinthians. A mais avançada delas diz respeito ao escândalo da VaideBet.

A votação, suspensa no último dia 20 de janeiro, será retomada na próxima segunda-feira, a partir das 18h (de Brasília), no Parque São Jorge, e irá definir o futuro do mandatário à frente do clube.