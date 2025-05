Com Pedro Raul, Ceará fecha preparação para pegar o Palmeiras; veja provável escalação

No CT de Porangabuçu, o Ceará finalizou, nesta quarta-feira, a preparação para enfrentar o Palmeiras, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. O Vozão enfrenta o Alviverde nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), precisando virar o duelo, já que, na ida, saiu derrotado com gol de Gutavo Gómez, no Castelão.

O treinador Leó Condé comandou uma atividade tática para o elenco do Ceará nesta manhã. Após isso, em campo reduzido, o grupo participou de um trabalho coletivo. Esta foi a terceira atividade para a partida em São Paulo.

Pedro Raul participou dos trabalhos e foi relacionado para o duelo. O artilheiro do Vozão sofreu uma torção no tornozelo na partida anterior, contra o Sport, pelo Brasileirão. Além do ex-Corinthians, o goleiro Bruno Ferreira também viajará com o elenco, após se recuperar de lesão e deixar o departamento médico. Fernando Sobral retorna de suspensão e também reforça os cearenses.