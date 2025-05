Com Neymar, Santos desembarca em Maceió para visitar o CRB

O Santos já está em Maceió para a partida contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. A delegação, que conta com os reforços de Neymar e Guilherme, desembarcou na capital alagoana no começo da noite desta quarta-feira.

Os dois atacantes estão recuperados de lesão muscular. O camisa 10 não joga desde o dia 16 de abril, quando contundiu o músculo semimembranoso da coxa esquerda. O astro, contudo, deve começar o jogo em Maceió no banco de reservas.

Já Guilherme estava com uma contusão no músculo obturador externo da perna direita, sofrida em 1º de maio. O camisa 11 ficou de fora por três jogos e já deve voltar como titular.