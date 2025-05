Com gol de Andressa Alves, Corinthians bate o América-MG pelo Brasileirão feminino

Atuando fora de casa, o Corinthians venceu o América-MG por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O único gol do jogo foi marcado pela atacante Andressa Alves, principal contratação do Timão para esta temporada.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 25 pontos e ocupa a segunda colocação após 12 jogos. O América-MG está na oitava posição, com 16 pontos e o mesmo número de partidas.

Agora, o Corinthians demorará duas semanas para voltar a campo. As brabas do Timão jogarão apenas no dia 4 de junho, quarta-feira, quando receberá o Taubaté, às 21h (de Brasília), pelo Paulistão feminino. Por sua vez, o América-MG atuará três dias depois contra o Internacional, fora de casa, às 16h, pelo Brasileirão.