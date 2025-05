Com ajuda da família de Neymar, Santos inicia construção do novo CT da base

"O Santos é parte da nossa história, e poder retribuir com algo tão significativo é motivo de honra para nós. Este centro é mais do que concreto e tecnologia. É um investimento no futuro de centenas de jovens talentos que sonham em trilhar o mesmo caminho. Fizemos questão de liderar essa iniciativa com responsabilidade, respeito à história do clube e visão de longo prazo", disse Neymar Pai, presidente da NR Sports.

Sob a gestão da NR Sports, o projeto ganhou corpo e conectou empresas estratégicas, como a Lightwall, que introduziu uma tecnologia "revolucionária que vai ajudar no desempenho dos atletas. Estrutura moderna, alinhada com o tamanho do time do Santos", conforme explicou Altamiro Bezerra, representante da NR Sports.