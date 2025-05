Capital x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Botafogo encara o Capital nesta quinta-feira, às 21h30(de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso goleou por 4 a 0 na ida e pode perder por três gols de diferença. Já a equipe do Distrito Federal tem que vencer por quatro de vantagem para forçar a disputa de pênaltis.

ONDE ASSISTIR: O duelo será transmitido por Sportv e Premiere.

Com vantagem confortável, o Botafogo vai escalar um time misto após o desgastante empate contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira, o time comandado por Renato Paiva ainda tem confronto decisivo com a Universidad de Chile, pela Copa Libertadores.