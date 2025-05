Campeão pelo Bayern, Kane é eleito o melhor jogador do Alemão

Durante a campanha no Campeonato Alemão, o centroavante inglês não perdeu nenhum jogo. Nas 28 partidas com Kane em campo, o Bayern de Munique venceu 22 e empatou seis. Sem o jogador, a equipe comandada por Kompany acumulou três triunfos, um empate e três derrotas.

Desde 2024 no time alemão, Harry Kane enfim conquistou um título de primeira linha após dez anos de jejum defendendo o Tottenham. Na temporada passada, a primeira com o inglês, o Bayern de Munique perdeu o Alemão para o surpreendente Leverkusen depois de 11 conquistas consecutivas.

Mais um título para Kane?

Kane e o Bayern de Munique ainda têm uma chance de conquistar mais um troféu nesta temporada, com o Mundial de Clubes. O torneio será realizado entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

O Bayern de Munique estreia EM 15 de junho, às 13h (de Brasília), contra o Auckland City, no TQL Stadium. A equipe alemã está no Grupo C, que também conta com Boca Juniors e Benfica.