Brasil busca empate com Chile no Sul-Americano feminino sub-17 e garante vaga na Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase final do Sul-Americano feminino sub-17, o Brasil duelou com o Chile no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Apesar de ter visto o adversário abrir 2 a 0, conseguiu deixar tudo igual em 2 a 2. Gabriela Pusch e Ravenna fizeram os gols das brasileiras, enquanto Catalina Muñoz e Penelope anotaram para as chilenas.

Com o resultado, o Brasil alcançou seis pontos, na quarta colocação, e se classificou matematicamente para a Copa do Mundo da categoria. Já o Chile seguiu em penúltimo, agora com dois somados.

Na quinta rodada da fase final da competição, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Colômbia, às 17h (de Brasília), de sábado (24). No mesmo dia e rodada, o Chile encara o Equador.