Botafogo encerra preparação para jogo de volta na Copa do Brasil; veja provável escalação

O Botafogo encerrou a preparação para o duelo contra o Capital-DF nesta quarta-feira, no CT Lonier, no Rio de Janeiro. O jogo, marcado para esta quinta-feira, é válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A equipe alvinegra pode perder por até três gols de diferença que ainda se classificará para as oitavas de final do torneio. Isso porque o Glorioso goleou o adversário por 4 a 0 na ida, no Nilton Santos.