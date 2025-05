Botafogo anuncia fim do acordo com o Zenit para a chegada de Wendel em junho

Nesta quarta-feira, o Botafogo anunciou o término do acordo com o Zenit, da Rússia, para a chegada de Wendel, esperado no começo do mês de junho. O volante tinha assinado um contrato com o Glorioso até junho de 2029.

"Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe - especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano", explicou o Botafogo em nota oficial.