Bia Haddad chega às quartas de final em Estrasburgo

Beatriz Haddad Maia dá sinais de recuperação e alcança uma sequência positiva no WTA 500 de Estrasburgo. Nesta quarta-feira, a brasileira - principal nome do tênis feminino brasileiro na atualidade - alcançou a fase de quartas de final do torneio.

Em duelo pelas oitavas de final, Bia Haddad superou a norte-americana Ashlyn Krueger por 2 sets a 0. As parciais do duelo foram de 7/6(3) e 6/3.