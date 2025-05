Barcelona anuncia renovação com o técnico Hansi Flick até 2027

The show must go on



A trajetória na temporada

Hansi Flick estreou no dia 18 de agosto de 2024, na partida de abertura de La Liga contra o Valencia, no Estádio Mestalla. O Barcelona venceu o rival de virada, assim como faria muitas vezes ao longo da temporada.

Com Flick, o Barcelona voltou a ser um rival temido no continente europeu. Após algumas temporadas colecionando vexames, o Barça fez uma campanha extremamente sólida no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. Seu principal nacional, o Real Madrid, foi goleada por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu no primeiro "El Clásico" do técnico alemão. Um presságio do que aconteceria em todos os outros jogos entre os times na temporada.