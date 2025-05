Autor de um dos gols do Flamengo, Pedro celebra poder voltar a jogar 90 minutos: "Mais um passo dado"

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACAAAAAAAAAAA!

COM GOLS DE DANILO, PEDRO, VARELA E EVERTON CEBOLINHA, O MENGÃO VENCE A PARTIDA POR 4X2!

VAAAAAAAAAAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOO!#FimDeJogo pic.twitter.com/zAqbaG9DXJ

? Flamengo (@Flamengo) May 22, 2025

"Feliz por voltar a jogar 90 minutos após o retorno. É mais um passo dado após voltar a jogar. Parece ser mais, mas tem somente um pouco mais de um mês. Cada vez mais me sinto perto dos 100%. É seguir nessa pegada para melhorar mais e mais. Essa questão da titularidade é com o treinador. Vou seguir ajudando o Flamengo", disse.

O Flamengo espera seu adversário nas oitavas de final, que sairá após sorteio na CBF. A equipe volta aos gramados no próximo domingo, em confronto direto com o Palmeiras, pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.