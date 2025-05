Atletas pelo Brasil acompanha instalação de comissão para Lei de Incentivo ao Esporte

A organização Atletas pelo Brasil acompanhou nesta terça-feira a instalação da Comissão Especial da Lei de Incentivo ao Esporte, no Congresso Nacional, em Brasília. Maurício do Vôlei (PL/MG) será o presidente da Comissão Especial, e Orlando Silva (PCdoB/SP) ficará com a relatoria do projeto.

A comissão foi instaurada pela Câmara dos Deputados com o objetivo de garantir que a principal política pública esportiva do país se torne permanente. Atualmente, ela precisa ser renovada a cada cinco anos.

"Foi um dia muito importante para o esporte brasileiro, visando a aprovação de uma Lei de Incentivo ao Esporte ampliada e permanente. Os deputados estão se mobilizando, e agora teremos algumas semanas de trabalho para ouvir o setor e incrementar este projeto de lei. É preciso seguir acompanhando este processo e ter toda a comunidade esportiva engajada para que a lei seja aprovada o mais rápido possível", afirmou a Presidente-executiva da Atletas pelo Brasil, Ana Moser.