Athletico-PR anuncia a contratação de Odair Hellmann para sequência da Série B

No Brasil, seu último clube foi o Santos, entre novembro de 2022 e junho de 2023. Foram 34 jogos no comando do Peixe, 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Após sua demissão, o Alvinegro acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro no final do ano.

Odair Hellmann também teve passagens por Al-Riyadh (Arábia Saudita), Al-Wasl (Emirados Árabes Unidos), Fluminense e Internacional. Em 2016, foi auxiliar técnico de Rogério Micale na conquista da medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Momento ruim do Furacão

O Athletico-PR vive má fase na temporada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, além de três derrotas e dois empates. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Furacão ocupa apenas a 13ª posição, com dez pontos conquistados, e não vence há quatro rodadas.

Apesar disso, a equipe paranaense garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, com a vitória sobre o Brusque, na Ligga Arena, por 1 a 0.

Já sob o comando de Odair Hellmann, o Athletico-PR volta a campo neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Athletic Club, pela nona rodada da Série B, na Ligga Arena. A equipe mineira é a 15ª colocada, com seis pontos.