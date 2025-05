Após classificação na Copa do Brasil, Ganso normaliza pressão da torcida sobre o Fluminense

O Fluminense se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o duelo de ida, os tricolores golearam a Aparecidense-GO, nesta quarta-feira, no confronto de volta entre as equipes, em Brasília.

O meia Ganso marcou um dos gols dos cariocas e destacou a atuação da equipe no segundo tempo: "No segundo tempo, nós ajustamos a marcação na saída de bola deles. Quando fazemos tudo direitinho, isso é refletido em campo", disse.