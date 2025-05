Após classificação do Vasco, Diniz evita polêmica com Loide Augusto: "Preciso conversar para entender"

Após a classificação, o angolano chorou copiosamente ainda dentro de campo.

Diniz não aprova atuação, mas destaca classificação

Em seu terceiro jogo no comando do Vasco, treinador falou sobre a importância da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, apesar de ver sua equipe oscilante durante os 90 minutos.

"Era um jogo difícil. A gente tinha um adversário difícil e perigoso. Estávamos abaixo da nossa melhor condição. A gente jogou menos do que jogamos contra o Lanús em termos de postura. A gente não jogou mal, mas a gente oscilou muito mais nesse jogo do que nos primeiros. O importante, de fato, era classificar. Eu acho que a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que, para o time, acaba sendo uma coisa muito forte. Disputa de pênalti, como foi, acaba treinando algumas emoções na gente, no aspecto anímico", analisou Fernando Diniz.

O Vasco volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando encara o Fluminense, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Cruzmaltino ocupa a 13ª posição, com dez pontos. O Tricolor Carioca é o 7º colocado, com 14 pontos conquistados.