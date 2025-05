Antony celebra chegada de Ancelotti à Seleção: "Um dos melhores treinadores do mundo"

A CBF deseja força ao ex-jogador Lúcio neste momento tão difícil. Seu espírito de luta continua a inspirar dentro e fora dos campos. #ForçaLúcio #TodaTorcidaPorVocê pic.twitter.com/ELQn0MZw8h

Após período turbulento no Manchester United, Antony se reencontrou com o bom futebol nesta temporada, com a camisa do Betis. Desde que chegou ao time espanhol, o brasileiro marcou oito gols e distribuiu seis assistências em 24 jogos e rapidamente se firmou como titular e um dos destaques da equipe.

A contratação de Ancelotti foi oficializada pela CBF no último dia 12, pelo presidente destituído Ednaldo Rodrigues. O italiano estreia no comando do Brasil no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.