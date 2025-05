Vasco sofre, mas bate Operário-PR nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Vasco avançou com sofrimento na Copa do Brasil. Os cruzmaltinos empataram com Operário-PR por 1 a 1 (2 a 2 no agregado) no tempo normal e venceram por 7 a 6 na disputa por pênaltis.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Rayan. Porém, o Operário-PR empatou nos acréscimos da etapa final, com Ademílson. Nos pênaltis, Léo Jardim foi o herói vascaíno ao defender três cobranças.

Os cariocas agora vão esperar seu adversário na competição que sairá de sorteio a ser realizado na CBF.