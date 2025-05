Santos chega a três jogos sem marcar gols e iguala sequência de ano do rebaixamento

Com a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo, o Santos chegou a amarga marca de três partidas seguidas sem marcar gols.

A última vez que o Peixe conseguiu balançar as redes foi no empate de 1 a 1 com o CRB, no dia 27 de abril, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Desde então, além do revés no clássico, o Alvinegro Praiano foi superado por 1 a 0 pelo Grêmio, em Porto Alegre, e ficou no 0 a 0 com o Ceará, no Allianz Parque. Os três embates foram válidos pelo Campeonato Brasileiro.