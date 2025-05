Santos bate o Athletico-PR fora de casa e vence a primeira no Brasileiro sub-17

O Santos venceu o Athletico-PR por 2 a 1 nesta terça-feira, no CAT do Cajú, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Pradella marcou os dois gols do Peixe, que venceu a primeira na competição. Davi Alves balançou as redes para o Furacão.

Os Meninos da Vila somaram os primeiros três pontos na competição e pularam para a oitava colocação. O Athletico-PR amargou a primeira derrota e aparece na nona posição, empatado com o time praiano na pontuação.

Ambos os times voltam a campo pelo Brasileira da categoria na próxima quarta-feira, dia 28. O Santos visita o Juventude, enquanto o Athletico-PR joga fora de casa contra o Flamengo.