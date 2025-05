Santos anuncia acordo de cinco anos com nova patrocinadora

Bem-vinda, @allu_oficial! ???

A maior empresa de assinatura de eletrônicos da América Latina é a nova patrocinadora oficial do Santos Futebol Clube. A união tem como objetivo revolucionar o consumo de tecnologia e mostrar que dá pra ter o melhor, sem precisar comprar.

"Encontramos no Santos um parceiro que tem tudo a ver com a Allu. Essa não é apenas uma parceria institucional, mas a união de dois propósitos. Assim como o Santos tem como cultura revelar talentos e projetá-los para o futuro, a Allu também acredita no poder da tecnologia como ferramenta de transformação para as novas gerações. Queremos ser referência nesse modelo de consumo inteligente e acessível ? e estar ao lado de um clube com tanto significado reforça essa missão", disse Cadu Guerra, CEO da Allu.

O acordo também prevê interações com a torcida nas redes sociais. Como forma de homenagem ao clube, todas as aplicações da Allu com o Santos levarão uma versão adaptada da logo, com a coroa do Rei Pelé.