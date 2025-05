Rodriguinho acaba com seca de quase 3 anos e vibra: "Nem sabia se ia estar aqui hoje"

Rodriguinho foi um dos nomes do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, nesta terça-feira, no Recife, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jovem revelado pelas categorias de base marcou o segundo gol da equipe, um golaço, aliás, e acabou com um jejum de quase três anos sem balançar as redes.

A última vez que Rodriguinho havia marcado um gol pelo São Paulo foi em julho de 2022, contra a Uniersidad Católica, pela Copa Sul-Americana. Rogério Ceni ainda era o treinador do Tricolor na ocasião.

"Muito feliz por estar entrando em campo. Tive entorse no pé no treino esses dias, nem sabia se ia estar aqui hoje. Pude ajudar a equipe, muito feliz. Graças a Deus, fizemos um grande jogo", disse Rodriguinho ao SporTV.