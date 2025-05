Reforço à vista? Veja a situação de Guilherme às vésperas de decisão para o Santos

O Santos pode ter um reforço importante na partida contra o CRB, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Guilherme está recuperado de lesão e deve viajar para Maceió (AL).

O atacante não entra em campo desde 1º de maio, quando sofreu uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Na ocasião, ele saiu no intervalo do empate de 1 a 1 com o CRB, pela ida do torneio mata-mata, na Vila Belmiro.

Desde então, o Peixe disputou mais três partidas e não marcou nenhum gol. Foram duas derrotas, para Grêmio e Corinthians (ambas por 1 a 0), e um empate, com o Ceará (0 a 0).