Próximo de marca pelo Corinthians, André Ramalho exalta melhora defensiva com Dorival

O zagueiro André Ramalho está perto de atingir uma importante marca com a camisa do Corinthians. Se entrar em campo nesta quarta-feira, na partida contra o Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil, o defensor irá completar 50 jogos com a camisa alvinegra.

Contratado no meio de 2024, o jogador ajudou o time a escapar do rebaixamento no ano passado. Nesta temporada, passou por altos e baixos e chegou a ir para o banco de reservas, mas retomou o espaço após a chegada do treinador Dorival Júnior. Neste período, marcou um gol em 49 compromissos, sendo 42 como titular.

"É um orgulho vestir essa camisa. Chegar a 50 jogos em menos de um ano, então, é muito significativo para mim. Até o ano passado, toda a minha carreira profissional tinha acontecido na Europa e eu nem tinha planos de voltar ao Brasil. Mas quando recebi a proposta do Corinthians, tudo mudou. É um dos maiores clubes não só do país, mas do mundo, com uma torcida apaixonada, diferente de qualquer outra e não pensei duas vezes. Desde então, fui muito bem recebido por todos e sempre procuro honrar as tradições do clube com muita dedicação e profissionalismo", afirmou o defensor.