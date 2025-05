Paulinho participa de parte do treino, e Palmeiras segue preparação para jogo decisivo na Copa do Brasil

O Palmeiras seguiu, nesta terça-feira, a preparação para o jogo contra o Ceará, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade foi a presença de Paulinho, que participou de parte da movimentação comandada pelo técnico Abel Ferreira, na Academia de Futebol.

O camisa 10 do Verdão foi desfalque contra o Red Bull Bragantino. Ele cumpre um cronograma individualizado após seu retorno aos gramados. O clube trata o atleta com cautela a fim de tê-lo 100% para a disputa da Copa do Mundo de Clube, que tem início em junho.