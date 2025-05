Patrocinadora pede para rescindir com o Corinthians; clube tenta acordo

A empresa só pensa em reavaliar o caso se o clube alterar os termos do contrato assinado há cerca de três meses.

Além disso, a companhia prefere aguardar a resolução do processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. A votação no Conselho Deliberativo ocorrerá na próxima segunda-feira, a partir das 18h (de Brasília), no Parque São Jorge.

A Appgas estampava a região do tórax do uniforme do Timão, além de promover ativações em dias de jogos na Neo Química Arena. Caso a diretoria não consiga convencer a empresa a permanecer, terá que ir atrás de outra patrocinadora para o espaço vazio.

Recentemente, o Corinthians nomeou Wanderson Salles como o novo diretor estatutário do departamento de marketing. Antes, o cargo era ocupado por Edgard Soares, que pediu demissão na semana passada, após menos de dois meses no posto.