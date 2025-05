Palmeiras volta a sofrer gol e encerra melhor sequência defensiva da temporada

O Palmeiras tomou um susto no último domingo e quase perdeu a invencibilidade como visitante. Contudo, depois de sair atrás no placar contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão virou e venceu por 2 a 1, com gols de Murilo e Mauricio. Apesar do triunfo, a equipe voltou a ser vazada depois de cinco jogos e encerrou a melhor sequência defensiva do ano.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira não sabia o que era sofrer gols há cinco jogos, período em que conquistou cinco vitórias e passou com a baliza a zero. O Verdão havia sofrido um gol, pela última vez, no dia 27 de abril, na derrota por 1 a 0 para o Bahia, pelo Brasileirão, no Allianz Parque.

No domingo, o Bragantino abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com um chute de fora da área do volante Gabriel, que fez valer a "lei do ex". O Palmeiras foi com a desvantagem para o intervalo e, no segundo tempo, buscou a vitória em menos de dez minutos. Murilo empatou aos 26, de cabeça, e Mauricio fez o segundo, aos 32, de dentro da área.