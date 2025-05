Palmeiras vence Juventude e conquista primeira vitória no Brasileirão sub-17

Os gols de Palmeiras x Juventude

As Crias da Academia abriram o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Thauan recebeu pela esquerda na área, bateu para o gol e viu Guilherme defender, com rebote. Derik aproveitou a sobra e encobriu o goleiro para colocar o Verdão em vantagem.

O Alviverde ampliou aos 16. Felipe começou a construção, achou bom passe pela esquerda, Thauan ajeitou para Lucas Gaúcho, que invadiu a área, soltou a pancada e estufou a rede do Juventude.