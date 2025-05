Palmeiras chega a 20 jogos sem perder como visitante e se aproxima de marca histórica

O Palmeiras não sabe o que é perder fora de casa nesta temporada. No último domingo, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, com gols de Murilo e Mauricio e, com isso, chegou a nove vitórias seguidas como visitante, com 20 jogos de invencibilidade, somando a melhor sequência desde 1996.

No total, o Palmeiras não perde jogando como visitante desde novembro de 2024. A última derrota longe de seus domínios foi o 2 a 0 contra o Corinthians, pela 32ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Neste período, foram 20 vitórias, 17 neste ano, e três empates, todos nesta temporada.

O Verdão ainda está perto de alcançar a marca obtida no período entre novembro de 1995 e maio de 1996, quando registrou 21 partidas de invencibilidade, com 20 triunfos e um empate. O triunfo sobre o Bragantino foi o nono consecutivo como visitante. Isso não acontecia desde maio de 1996, quando o Alviverde conquistou 13 triunfos entre fevereiro e maio daquele ano.