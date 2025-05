Pablo Vegetti é o artilheiro do Campeonato Brasileiro desde sua estreia pelo Vasco em 2023

Com o resultado sobre o Fortaleza, o Vasco encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória por todas as competições, com seis derrotas e três empates no período. O Cruzmaltino subiu para a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com dez pontos conquistados.

Agora, a equipe do técnico Fernando Diniz volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Operário-PR, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em São Januário.

Após o empate no jogo de ida, no Estádio Germano Kruger, em 1 a 1, as duas equipes precisam vencer para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.