No grupo do Palmeiras no Mundial, Diogo Costa fala sobre objetivo do Porto: "Queremos vencer a final"

Temporada do Porto

No último sábado, o Porto disputou sua partida final na temporada e venceu o Nacional por 3 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Português, no Estádio do Dragão. A equipe do técnico Martin Anselmi terminou a competição na 3ª posição, com 71 pontos somados.

Além disso, o Porto foi eliminado pela Roma nos playoffs da Liga Europa, após 4 a 3 no placar agregado. O clube português ainda caiu na quarta fase da Copa de Portugal, para o Moreirense (2 a 1), e na semifinal da Copa da Liga, diante do Sporting (1 a 0).